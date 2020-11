Mølleparken totalrenoveres -et projekt til 160 mio. kroner

Det er godt nyt ikke mindst for Mølleparkens beboere, som enstemmigt har godkendt projektet og glæder sig til endeligt at kunne komme i gang. Det bliver ikke muligt at gennemføre hele projektet uden at genhuse beboerne i en kortere periode på ca. 8-10 uger, mens dele af renoveringen foregår. Til gengæld er det med god planlægning lykkedes at sørge for genhusning i bebyggelsen, så det betyder mindst muligt besvær for beboerne.