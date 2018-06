Foto: Thomas Olsen

Møde om privatskole holdes ved spejderhytte

Frederikssund - 05. juni 2018 kl. 05:57 Af Casper Suk Thorlacius

Torsdag klokken 19 mødes en række frivillige kræfter i spejderhytten på Mosebuen i Slangerup for at drøfte muligheden for at skabe en ny privatskole i Slangerup, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Initiativtager er den lokale ildsjæl Casper Larsen, som ønsker at lodde stemningen for et sådan initiativ, og hidtil har interessen for arbejdet været stor på Facebook, hvor initiativtageren i første omgang inviterede alle interesserede.

- Der er over 200 tilmeldte i gruppen »Er der interesse for en privatskole i Slangerup«, men det er selvfølgelig ikke alle, der kommer. Jeg har fået tilsagn fra nogle stykker, og også fra nogle, som ikke er på Facebook. Jeg vil tro, at der kommer cirka 25, siger Casper Larsen, der håber, at der efter torsdagens møde er basis for at gå videre med arbejdet.

- Jeg håber, at der er nok interesserede til, at vi kan lave to arbejdsgrupper. Men nu må vi se. Det kan også være, at det hele falder til jorden på torsdag, og så er det bare sådan det er, siger Casper Larsen.