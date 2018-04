Møbelsalg på en helt ny måde

Her sælger Hillerød-parret et sortiment af nye møbler, men også partivarer; 2. sortering; møbler, der har stået i et showroom eller været brugt til fotografering, auktionsvarer og fra konkursboer.

- Det er en gammel idé, jeg har haft helt tilbage, da jeg var i møbelbranchen for 13-14 år siden. Jeg mener, at der er både plads til og behov for en anderledes måde at drive detailhandel på. Vi har ikke åbent hver dag, men kører salgsdage hen over tre-fem dage. Så lukker vi, og forhåbentlig har vi solgt en masse varer. Som kunde kommer man ikke til en halvtom butik. Herefter går vi på jagt efter nye ting og nyt indhold, og først når vi har fyldt op, åbner vi igen. Princippet er, at dét, du ser i dag, er der måske ikke i morgen. Spørgsmålet er: Tør du vente med at købe, fortæller 53-årige Michael Larsen, som oplyser, at kunderne vil kunne finde åbningstiderne på butikkens hjemmeside og Facebook, ligesom de vil blive annonceret i medierne, og det vil komme til at stå på butikkens facadevinduer.