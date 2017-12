Vejdirektoratet udskifter i næste uge styresystemer i lyssignalerne på J.F. Willumsens Vej i Frederikssund, så trafikken kan fjernovervåges. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Moderne lyssignaler på befærdet vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Moderne lyssignaler på befærdet vej

Frederikssund - 12. december 2017 kl. 05:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er håb forude for de hårdtprøvede bilister, som holder i kø gennem Frederikssund især om morgenen og eftermiddagen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I næste uge udskifter Vejdirektoratet forældet teknologi i lyssignalernes styresystemer på J.F. Willumsens Vej, fortæller Lene Krull, afdelingsleder i Vejdirektoratets Trafikdivision.

- Vi har længe haft planer om at skifte styreapparater i lyssignalerne, så vi får en mere moderne teknologi, hvor vi fremover vil få bedre kontakt til anlægget via fjernovervågning. Det skulle meget gerne blive nemmere at analysere og følge med i trafikbilledet og, hvordan anlæggene præsterer, siger Lene Krull, som tilføjer, at udskiftningen ikke er sket før, fordi Vejdirektoratet har begrænsede midler, men at det nu er Frederikssunds tur.

Vejdirektoratet har flere gange i den seneste tid forsøgt at regulere på lyssignalerne på J. F. Willumsens Vej for at skabe bedre trafikflow i myldretiderne.

- Vi har kun fundet småfejl, men der har ikke været noget, der så ud til at hjælpe, oplyser Lene Krull.

Så sent som mandag var de atter ude for at tjekke lyssignaler. Her blev der fundet småfejl i programmet, der styrer signalet i krydset Odinsvej/Kocksvej, og Vejdirektoratet har nu blandt andet forlænget tiden med grønt lys.

- Men vi ser først resultatet her i eftermiddag, og det er lidt uvist, om vi har ramt hovedet på sømmet, siger afdelingslederen tidligt mandag eftermiddag.

Myldretidstrafikken på J.F. Willumsens Vej har været et problem siden 1960'erne. Efter at Frederikssund Kommune tog fat på at renovere Færgevej i sensommeren, har bilkøerne også bredt sig til de øvrige del af Frederikssund by især i eftermiddagstimerne.