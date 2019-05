Sebastian på ni et halvt har interesseret sig for modelfly »ret længe«, og han var vild med Poul Münsbergs selvbyggede Pitts Special. Foto: Allan Nørregaard

Modelfly på vingerne i regn og blæst

I anledning af Modelflyvningens Dag blev der holdt åbent hus i klubben, hvor godt 50 medlemmer flyver med alle former for fjernstyrede modelfly eller droner, som de nu skal kaldes ifølge lovgivningen. Men flyvevejret kunne godt have været meget bedre.

Selv om blæst og især regn ikke er det bedste flyvevejr for modelfly, så lykkedes det medlemmer af Radioflyveklubben Frederikssund på Hasselhøjvej ved Gerlev at få flere fly på vingerne over klubbens bane ved klubhuset søndag formiddag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her