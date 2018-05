Se billedserie Søndag den 27. maj holder Radioflyveklubben, Frederikssund, modelflyvningens dag. Foto: Privat

Modelfly får luft under vingerne

Frederikssund - 24. maj 2018

Over hele landet arrangerer modelflyveklubber Modelflyvningens dag søndag den 27. maj. Det gælder også Radioflyveklubben, Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Medlemmerne flyver på pladsen på Hasselhøjvej ved Gerlev, 3630 Jægerspris, fra klokken 10.00 - 15.00, hvis vejret tillader det.

På dagen vil der være mulighed for at prøve at flyve selv, naturligvis under kyndig vejledning og hjælp.

- Vi hjælper gerne nye modelflyvere med at lære at flyve. Det er en hobby, der kræver en del indlæring. Det er med til at gøre det sjovt. Vi forsøger også at vise et bredt udsnit af det, der flyves med på landets modelflyvepladser, oplyser Ole Hilmer Petersen fra flyveklubben og tilføjer:

- Vi flyver med næsten alle slags fly: motorfly, svævefly, helikoptere og droner. Der flyves også med såkaldte skalamodeller, der er kopier af »rigtige« fly. Udover flyvningen, som også kan være en god måde at komme ud i den friske luft, bruger vi også tid på at bygge modellerne og at hygge os sammen med andre med samme interesse.

Se mere om klubben på hjemmesiden: radioflyveklubben.dk