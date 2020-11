Se billedserie Eleverne på Slangerup Skole skulle selv lave borde og bænkesæt. Pressefoto

Mobilt træværksted giver folkeskoleelever erfaring med håndværksfag

Frederikssund - 23. november 2020

Slangerup Fem trailere indrettet som mobile træværksteder har i en uge været på besøg på Slangerup Skole. Og eleverne, som var inddelt i små grupper, har været i gang med at bygge borde- og bænkesæt. Det lyder måske lige til, men eleverne har fået øjnene op for, hvad det kræver at udføre et godt stykke arbejde i træ.

"Woodlab on Wheels hedder den rullende trækaravane, som er et projekt, der er udarbejdet og drevet af uddannelsesinstitutionen U/NORD med støtte fra Tømrerhandler Johannes Fogs Fond. Projektet skal give eleverne en oplevelse og konkret viden om, hvad det vil sige at arbejde som snedker og tømrer og måske en dag vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Og projektet har i den grad sin berettigelse, for ifølge tal fra Danske Regioner vil Danmark i 2025 mangle 70.000 faglærte," skriver uddannelsesinstitutionen U/NORD i en pressemeddelelse.

"Projektet Woodlab on Wheels skal få næste generation af træhåndværkere til at vokse sig stor, stærk og mangfoldig. Projektet er visionært og har alle de kvaliteter, der skal til for at fremme børns og unges kreative skabertrang og fordybelse. Vi ser med hænderne, og Woodlab on Wheels er i den grad et 'hands on' projekt, der vil give et flot skub fremad til at få de unge interesseret i et håndværksfag og sikre fødekæden i dette vigtige kredsløb, hvor det i høj grad også handler om arbejdspladser, virksomheder og samfundsøkonomi," udtaler bestyrelsesformand for Tømrerhandler Johannes Fogs Fond, Jeppe Skadhauge.

Virkeligheden kom forbi

Projektet gav et godt billede af virkeligheden, og ude i skolegården på Slangerup Skole blev der målt, savet og skruet, og elevernes blikke afslørede, at det kræver fokus og koncentration.

"Eleverne var opdelt i arbejdssjak, hvor de skulle arbejde som rigtige håndværkere, når de fremstillede deres borde og bænkesæt. I rollespillet arbejdede eleverne med prissætning, opmåling, udregning af vinkler, materialebestilling og konkret træarbejde, så de til sidst stod med et færdigt produkt. Det kræver præcision og matematisk kunnen, for det er svært at arbejde med vinklerne og udregne, hvordan brædderne skal skæres. Der var også mange forskellige værktøjer, som eleverne ikke før havde brugt," skriver U/NORD.

"Mange af eleverne har udtrykt stor forundring over, hvor meget det kræver at lave så simpel en konstruktion som et bord/ bænkesæt - det kræver meget beregning og præcisionsarbejde. Hvis du laver en dårlig aflevering i skolen, får du måske et 4- eller 7-tal, hvorimod hvis du på en byggeplads måler forkert, så er der fejl i konstruktionen - her skal du have 12 hver gang, ellers kan du ikke sælge dit produkt til kunden," fortæller Jesper Trap, som underviser på U/NORD og projektleder på Woodlab on Wheels.

Projektet er for folkeskoleelever fra 6. til 10. klasse. Ordrebogen er allerede fyldt op for det kommende skoleår, hvor 22 skoler i Nordsjælland får besøg af det mobile træværksted.