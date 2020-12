Mobil test-enhed kommer akut til Frederikssund. Flere end 3000 borgere kan blive testet inden jul. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mobil test-enhed akut til Frederikssund - godt 3000 kan testes inden juleaften

Frederikssund - 16. december 2020 kl. 14:37 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Som en helt akut hjælp op til jul til borgere i Frederikssund Kommune har Region Hovedstaden onsdag middag besluttet at køre en mobil test-enhed til Frederikssund fra på fredag den 18. december og fem dage frem. Det skriver Frederiksborg Amts Avis

De fem dage fra fredag den 18. december og til og med tirsdag den 22. december kan alle møde op på teststedet i tandlægeklinikken på Campus Frederikssund - og uden henvisning og uden tidsbestilling få foretaget en test for covid-19.

- Test-enheden er åben dagligt de fem dage fra klokken 9 til klokken 17. Det er bare at møde op, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (S).

Test-enheden har kapacitet til at teste 650 borgere om dagen. På fem dage kan 3250 borgere blive testet.

Få svar inden jul Med et forventeligt svar inden for typisk 24-30 timer vil alle 3250 borgere kunne nå at få svar inden juleaften, om de er smittet med covid-19.

John Schmidt Andersen er jublende glad for håndsrækningen fra regionen. Han fortæller, at aftalen er, at Frederikssund Kommune selv stiller testlokale til rådighed, og at kommunen også sørger for personale, der kan tage testene.

- Det personale har vi. De er specialuddannede til det, siger han.

Herefter vil regionen foretage analyserne af testene.

Som Frederiksborg Amts Avis også har skrevet, vil den mobile test-enhed derudover begyndte at komme fast i Frederikssund Kommune to dage om ugen og to weekender om måneden fra januar. Her kan man også møde op uden henvisning, men har skal man selv bestille tid online på forhånd. Åbningstider og steder er ikke på plads endnu.