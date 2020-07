Nordsjællands Politi registrerede sent mandag aften generalia for to unge mistænkte, der kørte rundt i en bil på Vestervej i Frederikssund. Foto: Kim Rasmussen

Mistænkt: Unge kørte rundt på villavej

Frederikssund - 07. juli 2020 kl. 10:59 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge, der sent mandag aften kørte rundt i en bil på Ventevej i Frederikssund, blev opsøgt af en politipatrulje, oplyser Nordsjællands Politi.

Et vidne anmeldte klokken 23.21, at to personer kørte rundt i en bil på Ventevej og muligvis tjekkede huse ud med henblik på indbrud.

Det fik politiet til at sende en patrulje til stedet, og her fik de kontakt til en bil svarende til beskrivelsen med to unge mænd i.

- Det kunne ikke umiddelbart konstateres, at de to unge mænd i bilen, en 23-årig fra København og en 22-årig fra Kastrup, havde begået kriminalitet eller havde til hensigt at gøre det, men deres generalia blev registeret, inden de blev bedt om at forlade området, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.