Mistænkelige mænd samlede ind til døve

Pressekontakt ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, oplyser, at man klokken 11.35 og 12.20 modtog to anmeldelser fra to forskellige personer, som var blevet kontaktet af de to udenlandske mænd.

- Begge anmeldere oplyser, at de to mænd har kontaktet dem og sagt, at de samler ind til blinde og døve. Den ene anmelder siger, at han ikke er interesseret, og at han vil ringe til politiet, hvilket får de to mænd til at skynde sig væk i en udenlandsk bil, siger Henriette Døssing.