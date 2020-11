To mistænkte mænd blev søndag aften opsøgt af en politipatrulje, mens de hentede ting i en lastvogn på Hovedgaden i Skibby. Men de viste sig at have et lovligt ærinde. Foto: Kim Rasmussen

Mistænkelige mænd i lovligt ærinde

To mænd vakte søndag aften klokken 19.25 mistanke hos en 33-årig kvinde, som så de to mænd tage nogle ting fra en lastbil, der holdt på Hovedgaden i Skibby. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden ringede derfor til politiet og fortalte, hvad hun havde set og gav et signalement af de to mænd, så en patrulje, der blev sendt afsted, hurtigt kunne finde mændene, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.

- Det viste sig dog, at mændene var ude i et lovligt ærinde, da ejeren af lastbilen kunne fortælle, at han havde bedt de to mænd om at hente nogle ting fra lastbilen, skriver politiet.