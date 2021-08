»Miss Jazz« gav 10.000 i støtte til jazzfestival

»Miss Jazz« er titlen på et maleri af Slangerup-kunstneren P.S. Thorborg, der har været sat til sat til salg til fordel for Snake City Jazz Festival. Søndag klokken 12 blev det solgt for hele 10.000 kroner ved den afsluttende auktion i festivalteltet, fortæller kunstneren, der retteligt hedder Sophie Thorborg Pedersen. Hun er overvældet over interessen for at købe maleriet.