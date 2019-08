Et tyveri hos bilforhandleren Max&Martin i Frederikssund har fået både folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) og justitsminister Nick Hækkerup (S) til at reagere. Foto: Max&Martin

Minister vil se nærmere på biltyverier

Frederikssund - 10. august 2019 kl. 05:30 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved at vise et stjålent kørekort frem, lykkedes det for få uger siden en mand at stjæle en Mercedes G350 fra bilforhandleren Max & Martin i Frederikssund. Det var anledning til, at folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) valgte at tage sagen op med justitsminister Nick Hækkerup (S).

I første omgang mente Morten Messerschmidt ikke, at Nick Hækkerup lod til at tage sagen seriøst, men nu fortæller ministeren, at han har valgt at gå videre med sagen.

- Jeg har nu bedt Rigspolitiet om en orientering om udviklingen på punktet, så vi kan se på behovet for nye løsninger, siger han.

For to uger siden stillede Morten Messerschmidt et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, et spørgsmål der angår en ministers holdning, til justitsministeren, hvori han bad ministeren svare på, om han mener, politiets indsats i sagen har været tilstrækkelig og om der er mulighed for at tage yderligere konkrete tiltag, eventuelt at lave en database over stjålne kørekort til bilforhandlerne.

- Jeg har inden for rammerne af denne besvarelse ikke mulighed for at udtale mig nærmere om politiets konkrete indsats mod biltyverier, og hvilke yderligere konkrete tiltag der vil kunne dæmme op for sådanne tyverier, lød det blandt andet i det skriftlige svar fra ministeren.

Men det skriftlige svar var ikke et, Morten Messerschmidt ville stille sig tilfreds med, hvorfor han nu glædes over ministerens udmelding.

- Jeg syntes, det skriftlige svar var meget underligt, så det er da positivt, at det lader til, han vil gøre noget ved det. Men jeg vil nu stadig gerne høre ham sige det i folketingssalen, så jeg lader spørgsmålet ligge i bunken til den mundtlige spørgetid, siger Morten Messerschmidt.

