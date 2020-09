Minister til Naturens Dag i Jægerspris

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kommer for anden gang på få måneder til Jægerspris Skydeterræn, når de mandag den 7. september åbner årets udgave af den landsdækkende Naturens Dag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedag for naturoplevelser og markeres landet over med aktiviteter og arrangementer i det fri. Formålet er at få børn og børnefamilier ud i naturen og give dem inspiration til, hvad man kan lave under åben himmel.

Forsvarsminister Trine Bramsen og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding besøgte også skydeterrænnet i Jægerspris den 12. juni i år for at drøfte, hvordan Forsvarets øvelsesterrænner kan blive grønne og bæredygtige, blandt andet ved at opsige landmænds forpagtning af marker og at lade kvæg, vilde heste og bisoner afgræsse arealerne.