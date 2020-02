Frederikssunds Venstre-borgmester John Schmidt Andersen (t.v.) og skatteminister Morten Bødskov (S) ved præsentationen af nyheden om, at Frederikssund og Fredericia får de to første nye skattecentre, mens de øvrige seks etableres frem mod 2023. Foto: Allan Nørregaard

Minister ser optimistisk på at skaffe 150 nye skattefolk

Sådan sagde Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V), da han sammen med skatteminister Morten Bødskov (S) mandag eftermiddag præsenterede regeringens planer om at åbne nye skattecentre i Frederikssund og Fredericia som de to første af otte centre med tilsammen cirka 1000 medarbejdere i provinsen.

- Det er en stor dag for Frederikssund, at vi får et af de otte nye skattecentre. Det er vi utrolig glade for. Det betyder noget for os og for bymidten med en masse nye arbejdspladser - medarbejderne skal også ud at handle.

