Minister lukker sag om brobetaling

- Det gik fint, for vi fik stillet alle vores spørgsmål. Men fra ministeriets side er sagen lukket. Ministeren sagde, at der var en mulighed for at slippe for betaling, hvis kommunen betaler for, at kommunens borgere kører over broen. Men han har ikke tænkt sig at gå videre med det. Så det er op til kommunalbestyrelsen at ændre på det, siger Susanne Bartholin fra borger- og Facebookgruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro«.