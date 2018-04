Transportminister Ole Birk Olesen (LA) holder fast i, at Frederikssund Kommune selv har sagt ja til brugerfinansiering af en ny fjordforbindelse for at få fremrykket projektet. Visualisering: Vejdirektoratet

Minister holder fast i brobetaling

Frederikssund - 07. april 2018 kl. 10:34 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke tegn på, at transportminster Ole Birk Olesen (LA) kommer de lokale kritikere af brugerbetaling på den kommende Kronprinsesse Marys Bro i møde ved at ændre på beslutningen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Folketingets transportudvalg stillede midt den 15. marts spørgsmål til ministeren om den gamle og den nye fjordforbindelse ved Frederikssund. På baggrund af en artikel i Frederiksborg Amts Avis den 13. marts i år »Betalingsbro kan blive dyr« bad udvalget Ole Birk Olesen om at redegøre for, om han mener, at brobetaling er en rimelig udgift at påføre indbyggere og erhvervsdrivende, som dagligt har behov for at krydse Roskilde Fjord.

Transportministeren henviser i sit svar fra 5. april til, at da der i 2013 skulle skaffes politisk beslutning om etablering af en ny fast forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund til aflastning af Kronprins Frederiks Bro, var det ikke muligt at skaffe den nødvendige finansiering fra staten.

- Frederikssund Kommune fik derfor valget mellem, at broen blev bygget med delvis brugerfinansiering, eller at anlægsarbejdet først kunne igangsættes efter 2020. Kommunen tilsluttede sig den delvise brugerfinansiering, og Folketinget vedtog med loven, at Fjordforbindelsen skal være delvist brugerfinansieret, skriver Ole Birk Olesen, der tilføjer, at ud fra en overordnet betragtning er en god og effektiv infrastruktur gavnlig for dansk erhvervsliv, og derfor vil en udbygning af det nationale vejnet generelt også komme erhvervslivet til gode.

- Den nye fjordforbindelse vil for de fleste trafikanter betyde bedre fremkommelighed og kortere rejsetider til mange destinationer set i forhold til den aktuelle situation med trængselsproblemer ved Kronprins Frederiks Bro, som alle trafikanter, herunder også lokale erhvervsdrivende, er generet af i dag, lyder det fra ministeren, som peger på, at alle køretøjer under 3,5 ton fortsat har mulighed for at benytte Kronprins Frederiks Bro gratis efter 2019.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) mener da også, at ministeren ikke kan svare andet.

- Vi havde ikke pengene dengang, men der var et meget, meget stærkt lokalt ønske om at få den ekstra fjordforbindelse, og det var med det samlede byråds velsignelse og det lokale erhvervslivs velsignelse, at vi lavede den model med brugerbetaling, som er en politisk aftale, røde som blå partier bakker op om, siger Kristian Pihl-Lorentzen.

Han ser dog gerne, at der indføres en rabat for pendlere, der benytter en nye bro til og fra arbejde.

- Jeg glæder mig over, at min gode kollega Hans Andersen er i dialog med regeringen om at få indført et pendlerfradrag på linje med det, der gælder for Storebælts vedkommende. For nogle vil det være en væsentlig udgift at benytte den nye bro, men de har muligheden, og for os er det vigtigt, at der ikke kommer en betalingsmur, siger han.

