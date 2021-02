Minister forventer februar-forhandlinger om veje: Villig til at se på brugerbetaling

Både en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen og afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro står højt på ønskelisten for Mette Thiesen (NB), der der skal forhandles om de kommende års investeringer i infrastruktur.

Frederikssund - 05. februar 2021 kl. 14:32 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Afklaringen af, om 2021 bliver året, hvor der endegyldigt træffes en beslutning om at igangsætte den allerede planlagte færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, er lige om hjørnet.

Det fremgår af et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til Nye Borgerliges Mette Thiesen i Folketingets spørgetime.

Her gav Mette Thiesen onsdag udtryk for, at man har ventet længe - næsten en halv valgperiode - på at komme i gang med de forhandlinger, der sætter retningen for det næste årtis infrastruktur-projekter.

"Ambitionen er at forhandle bredt for at sikre langsigtede og solide aftaler, og det er væsentligt, at alle ved, hvad de kan forvente på de store linier. Det kræver tid og et solidt grundlag. Sidste år satte regeringen sammen med de radikale, Enhedslisten og SF et grønt ambitionsmål om, at 750.000 el-biler kører på vejene i 2030. Vi forventer, at Eldrup-kommissionen leverer sin sidste rapport om lade-infrastruktur i løbet af februar. Det er en væsentlig viden at have, når vi skal indlede forhandlingerne," lød ministerens svar.

Han gav også i sit svar udtryk for, at man var opmærksom på, at færdiggørelsen af motorvejen ifølge den opdaterede VVM-redegørelse, der blev fremlagt i slutningen af januar, ifølge de nye prognoser har en endnu bedre forrentning end hidtil antaget.

'Urimelig brugerbetaling' Mette Thiesen ville samtidig gerne vide, om ministeren i forbindelse med infrastrukturforhandlingerne er villig til 'at kigge på den urimelige og konkurrenceforvridende brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro.'

Og det ville Benny Engelbrecht ikke udelukke:

"Det eneste projekt, der på forhånd er udelukket fra forhandlingerne, er en omfartsvej ved Mariager," konstaterede han med henvisning til den famøse omfartsvej, der reelt kostede Dansk Folkepartis indtil da så indflydelsesrige transportordfører Kim Christiansen sit politiske liv.

"Men," understregede Engelbrecht:

"Det vil være sådan, at hvis man ønsker at fremme bestemte projekter, som allerede er finansieret, så vil det altså betyde, at der er færre penge til nye veje andre steder."

Hos Mette Thiesen bliver ministerens svar modtaget overvejende positivt:

Jeg er glad for, at transportministeren ikke udelukker at diskutere brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Jeg kommer til at gå konstruktivt ind i forhandlingslokalet med en høj prioritet om at få afskaffet brugerbetalingen. Med ministerens udmelding kan det måske lade sig gøre, men det kræver, at de andre partier vælger at prioritere det. Vi er modstandere af brugerbetaling på motorveje og broer; der kan sagtens findes penge, hvis man prioriterer det," lyder det fra Mette Thiesen