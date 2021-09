Minister efter brutalt overfald: Gå efter flest mulige udvisninger

Anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi har fået et gevaldigt rap over fingrene af både Statsadvokaten for København samt Rigsadvokaten.

Det er sket, efter to mænd med udenlandsk baggrund, trods tidligere domme, der blandt andet indebar advarsler om udvisning, ikke blev udvist, da de tidligere på året blev dømt for blandt andet et groft overfald på Frederikssund Station.

Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi sendte nemlig ikke sagen videre til Statsadvokaten efter dommen, da man skulle vurdere, om anklagemyndigheden skulle anke sagen.

Og det burde være sket, fremgår det af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Peter Skaarup (DF).

” Henset til karakteren af den aktuelle dom for grov vold i gentagelsestilfælde sammenholdt med de tiltaltes tidligere domme for vold, og det forhold at både tiltalte 1 og 3 begge tidligere har modtaget to advarsler om udvisning, er det Statsadvokaten i Københavns opfattelse, at dommene burde have været forelagt for statsadvokaturen med henblik på en drøftelse af ankespørgsmålet. Statsadvokaten har indskærpet over for Nordsjællands Politi, at sagen burde være forelagt.”

Rigsadvokaten, der er landets øverste anklagemyndighed når frem til samme resultat og har ”noteret sig, at dette er indskærpet over for politikredsen,” hedder det i svaret.

Samtidig gør Nick Hækkerup det klart, at anklagemyndigheden i vides muligt skal gå efter udvisning af dømte – og at sagerne skal følges helt til dørs.

”Det er regeringens klare holdning, at udlændinge, der begår kriminalitet, skal udvises i videst muligt omfang. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at anklagemyndigheden løbende har fokus på behovet for at iværksætte yderligere tiltag, der skal sikre, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om udvisning i alle sager, hvor der er grundlag for det, og at relevante domme ankes.”

I svaret oplyser Nick Hækkerup endvidere, at man i fire politikredse i en periode skal ”forelægge alle sager, hvor anklagemyndigheden ikke i fuldt omfang har fået medhold i udvisningspåstanden i 1. instans, for de regionale statsadvokater.”

Det betyder i praksis, at hver gang en sag ved byretten ender uden en udvisningsdom, som anklagemyndigheden har ønsket, skal sagen sendes videre fra politikredsens advokatur til statsadvokaten, der skal tage stilling til, om man i givet fald kan få et andet resultat i landsretten.

” Det er vigtigt for mig, at vi får prøvet spørgsmålet om udvisning fuldt ud i alle sager, hvor der er grundlag for det. Jeg ser derfor meget frem til at modtage resultaterne af anklagemyndighedens forelæggelsesordning i begyndelsen af 2022, så vi har grundlag for at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag på området,” konstaterer ministeren.