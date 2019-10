Minister: Nej til at stoppe station

Se billedserie Byggeriet af Vinge Station, der er i gang, skal fortsætte, fastslog transportminister Benny Engelbrecht (S) på et åbent samråd i Folketingets Transportudvalg tirsdag. Til venstre i billedet ses perronnerne. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 30. oktober 2019 kl. 10:20 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af Vinge Station mellem Frederikssund og Ølstykke skal fortsætte, mener transportminister Benny Engelbrecht (S), der tirsdag var kaldt i åbent samråd af Folketingets Transportudvalg.

Fhv. transportminister Ole Birk Olesen (LA) ville vide, om ministeren mener, det er forsvarlig brug af infrastrukturmidler at fortsætte anlægget af en S-togsstation set i lyset af den manglende fremdrift i byudviklingen af det kommende byområde. Desuden spurgte LA-politikeren til regeringens nedre grænse for at aflyse byggeriet af den planlagte S-togsstation, der koster omkring 55 millioner kroner, og som skal stå færdig til sommer.

- En beslutning om at stoppe stationsbyggeriet i Vinge på nuværende tidspunkt vil betyde tab af et to-cifret millionbeløb. Samtidig vil en beslutning om at standse projektet betyde, at tæppet trækkes væk under planerne for byudvikling ved Vinge, forklarede Benny Engelbrecht.

God idé eller ej

Transportministeren pegede på, at projektet i Vinge ikke er »en blomst der har groet i Socialdemokratiets have« - eller for den sags skyld i den tilbageværende forligskreds bag »Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik«, som Dansk Folkeparti har trukket sig ud af.

- Men uagtet, om man i udgangspunktet synes, det var en god idé at stablere en station i Vinge eller ej, så er situationen nu den, at både staten og Frederikssund Kommune står til et betydeligt tab, hvis projektet bliver skinlagt. Det mest fornuftige er derfor, at projektet bliver videreført, lød det fra ministeren.

Han pegede på desuden på, at Ole Birk Olesen i sin tid som transportminister selv havde ansvaret for dialog med Frederikssund Kommune om projektet ved Vinge og heller ikke stoppede det i forbindelse med den daværende regerings investeringsplan.

Vinges virkelighed

Medlem af Transportudvalget Hans Andersen (V), der også er byrådsmedlem i Frederikssund, var med til samrådet.

Han bad ministeren om at bekræfte de mange initiativer, Frederikssund Kommune har taget i Vinge. Det gælder byrådets beslutning fra den 25. september i år om at igangsætte udbud af 20.000 etagemeter almene boliger i Vinge, udbud af arealer til 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse og udbud af udvikling af et parcelhusområde med cirka 75 huse; kommunens anlæg af adgangsveje, der skal forbinde Rute 211 med stationen, og anlæg af veje til det kommende fællesmagasin samt at der med åbningen af Kronprinsesse Marys Bro er mange mennesker, der vil kunne komme til stationen og på S-togsnettet, når de kommer kørende i bil eller med bus fra Hornsherred.

- Jeg prøvede bare at bringe fakta og beskrive virkeligheden for Vinge Station. Mit arbejde er, at sikre, at forligskredsen er velorienteret om, at der er fremdrift i Vinge. Man kunne godt, hvis man lyttede til Ole Birk Olesen, få den opfattelse, at der kun kommer 100 borgere i Vinge. Men bare i Vinge Centrum er der planer om 1000 boliger. Vi taler på sigt om 10.-15.000 indbyggere, måske endnu flere tusinde, siger Hans Andersen, der glæder sig over transportministerens tilsagn om at fortsætte arbejdet med stationen.

Samme holdning har Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V):

- Den har jo været oppe at vende før, og det er fint, at de endnu engang er kommet til den konklusion, at byggeriet skal fortsætte. Vi arbejder på - og gør hvad vi kan - for at få gang i Vinge, fastslår han.

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra Ole Birk Olesen (LA).

