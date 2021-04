Minister: Motorvej er med i plan

Regeringen præsenterer torsdag sin plan for de kommende års infrastrukturprojekter. Og i Nordsjælland kan man tilsyneladende godt gøre champagneflaskerne klar

12 år efter anlægsloven blev vedtaget, ser afslutningen på Frederikssundmotorvejen nu endelig ud til at blive en realitet.

Det fremgår af et opslag på Indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad Beks Facebookprofil onsdag aften.

I et opslag glæder han sig over, at en motorvej til Kalundborg er med i planerne, og da en debattør spørger til de nordsjællandske motorveje, konstaterer han på Facebook:

"De kommer også. Hillerød og Frederikssund."

Dét opslag vækker ikke uventet glæde hos Egedal-borgmester Karsten Søndergaard:

" Det er supergodt, og en god nyhed for mange borgere, som holder i lange køer hver dag," konstaterer han over for Sjællandske Medier.

Opdateres