Minister: Kan fjerne brugerbetaling uden forligsbrud

Partier bag betalingsaftale kan ikke blokere for at fjerne broafgift. Det glæder Mette Thiesen (NB) sig over

Frederikssund - 10. juni 2021 kl. 06:19 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Er der én ting, der er hellig på Christiansborg, er det princippet om, at en aftale er en aftale.

Og hvis indholdet i et indgået forlig skal ændres, kræver det accept fra hele forligskredsen.

Men netop dén kattepine undgår regeringen at stå i, hvis man benytter de igangværende infrastrukturforhandlinger til at fjerne bro-afgiften på Kronprinsesse Marys Bro.

Det fremgår af et svar fra Transportministeriet til Mette Thiesen (NB).

"Beslutningen om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro blev truffet i den daværende forligskreds bag 'Aftale om en grøn transportpolitik' fra januar 2009. Den aftale udløb ved årsskiftet 2020-2021. Der er derfor ikke forligsmæssige bindinger ved en ændring i finansieringen af Kronprinsesse Marys Bro," fremgår det af svaret, hvor det også gøres klart, amn i givet fald vil skulle ændre anlægsloven for broen, da den fastslår, at broen skal være delvist brugerbetalt.

"Jeg synes, det er positivt. Det bør være uproblematisk at ændre anlægsloven, og det er også muligt at finde pengene til at finansiere broen. Jeg har talt med alle forligspartierne, der var med i aftalen, og for mig står det klart, at der ikke længere findes nogle dårlige undskyldninger for ikke at fjerne den fuldstændigt forfejlede brugerbetaling," siger Mette Thiesen.

Af svaret fremgår det også, at såfremt brugerbetalingen skal fjernes, vil det betyde, at de lån, der har finansieret dén del af fjordforbindelsen, der er finansieret af bilisterne, skal indfries af staten.

Det vil koste 1,09 milliarder kroner.

Desuden vil det koste omkring 22 millioner kroner at komme ud af kontrakten på drift af betalingsanlægget, ligesom der skal afsættes yderligere tre millioner kroner til juridisk bistand, udgifter til revisorer mv.

Staten har indtil nu bidraget med 665 millioner kroner til Kronprinsesse Marys bro, mens 1,1 mia. kroner altså finansieres af trafikanterne.

De har dog vist sig at krydse fjorden i langt lavere antal end forudsat, da anlægsloven og dermed brugerbetalingen blev vedtaget.

Partierne, der var med i aftalen fra 2009, er Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

I forbindelse med de igangværende infrastrukturforhandlinger har Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti udtrykt ønske om at fjerne brugerbetalingen, Venstre har ønsket at ligestille Kronprinsesse Marys Bro med andre infrastrukturprojekter, hvilket i praksis betyder, at der enten skal være flere steder med brugerbetaling, eller også skal den fjernes fra broen syd for Frederikssund.

På den anden side står Konservative og Enhedslisten, der har afvist at fjerne brugerbetalingen.