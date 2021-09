Se billedserie Minibyggerne har repareret flere huse, der fik knækket tagsten i et gevaldigt haglvejr i sommer, men mangler stadig nogle stykker. Foto: Kenn Thomsen

Miniby ramt af haglvejr i jubilæumsår

Frederikssund - 27. september 2021 kl. 05:06 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Ligesom store huse kan få skader, når uvejret rammer, kan vejrgudernes vrede også gå hårdt ud over små huse.

Det kunne et par hundrede gæster se tydelige tegn på, da Slangerup Miniby lørdag fejrede 25 års jubilæum på Idrætsvej 5 i Slangerup med byens vægterkorps, taler og gammeldags spil for især børn - og så selvfølgelig mulighed for at nærstudere de fint detaljerede modelhuse, der er let at genkende fra nutidens bybillede, eller kigge på de fine klassiske biler, som nogle af gæsterne kom kørende til festen i.

Voldsomt haglvejr Mandag den 27. juli om eftermiddagen blev beboerne i Slangerup overrumplet af kraftig regn og hagl. Store hagl slog også ned i minibyen med foreløbig 33 færdigbyggede huse. Uvejret knækkede tagsten på omkring 22 af de små bygninger, som er tro kopier i skala 1:10 af huse i den tidligere købstads gamle bykerne. Haglene slog også hul i pladerne i en overdækning, hvor de frivillige er ved at bygge Slangerup Kirke i miniformat, som bliver næsten fire meter høj.

Siden har de frivillige mini-byggere haft travlt med at udbedre skaderne ved at erstatte ødelagte teglsten med nye bittesmå.

- Det er jo ærgerligt. Vi ville hellere gå og bygge på kirken. Det arbejde er sat helt i stå, og vi kommer nok til at gå og reparere til lidt ind i foråret, forklarede Henning Nielsen, formand for Slangerup Minibys bestyrelse - og dermed borgmester i den lille by - der fortalte, at minibyggerne dog ikke har mistet deres humoristiske sans, idet de har gået og lavet lidt sjov med, at de burde have sig en bygningsforsikring.

- Men det jo ikke, fordi det er dyrt at reparere. Det koster til gengæld meget tid, vi gerne ville bruge på noget andet, påpegede han, som iøvrigt oplyste, at husene pakkes ind for vinteren omkring 1. november.

Lille by er næsten halvvejs Foreningen Slangerup Miniby blev stiftet i september 1996. Frivillige - fortrinsvis pensionister og efterlønnere - har siden bygget hus efter hus ud fra landinspektør L. Petersens byplan fra 1899, som den er afbildet i Arne Sundbo's bog om købstaden Slangerup. Det er huse fra den gamle bykerne, afgrænset af Nybrovej i nord til Græse Å i syd og fra Strandstræde i vest til Stationsvej i øst.

Inge og Kaj Johansen havde sommeren før besøgt Varde Miniby og siden fået Slangerups daværende borgmester Bent Lund, pensionistforeningerne, historisk forening og andre med på idéen om, at Slangerup skulle have sin egen miniby i lighed med Varde, Odsherred, Aarhus, Køge, Faaborg, Assens og andre byer.

- Med 33 færdige huse og flere, der er ved at blive bygget på værkstedet, er I godt på vej til halvdelen af de 100 huse, I har planlagt. Så i løbet af de næste 25 år er minibyen nok helt færdig, lød det i en tale fra formand for Kultur- og fritidsudvalget Jesper Wittenburg (S), der erklærede, at han var imponeret og meget stolt af, at frivillige har bygget den unikke miniby i Slangerup.

Nye minibyggere søges Verner Bastholm er den eneste, der var med fra starten i 1996, og han mødte op til jubilæumsfesten. Han har været med til at bygge en del huse, men i de seneste år har han lavet fuglehuse af minimursten, som minibyen har solgt for at skaffe midler til arbejdet.

Slangerup Miniby har over 100 medlemmer, men under 15 er aktive minibyggere, så der er virkelig brug for nye kræfter, fortalte minibyens formand Henning Nielsen.

- Og man behøver slet at have været håndværker for at bygge, og både kvinder og mænd er velkomne, fastslog han, der selv har været med siden 2012, fordi han altid har været glad for at bygge små ting.

- Men det er helt klart også et fællesskab, hvor vi har det godt sammen, forklarede Henning Nielsen.

Minibyggerne mødes i sommerhalvåret onsdag klokken 9-12 på Idrætsvej 5 for at bygge under åben himmel, og i vintermånederne bygger de samme dag og tid i minibyens værksted på Højagergård, Højager 20 i Slangerup. Hvis man har lyst til at være med, kan man ringe til Henning Nielsen på telefon 51718049 og høre nærmere.