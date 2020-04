Der bliver hverken mini-sfo for de kommende elever i 0. klasse eller mini-klub for de kommende elever i 4. klasse fra 1. maj i Frederikssund Kommune - her Fjordlandsskolen i Dalby - og børnene skal blive i de nuværende rammer til skolestarten i august. Foto: Lars Skov

Mini-sfo og mini-klub er suspenderet

- Vi var enige om, at det ikke var muligt at skabe den nødvendige tryghed for de berørte børn og deres forældre. Samtidig er det ikke muligt at skabe et indhold på de nuværende forudsætninger, som kan give børnene den ballast, som tilbuddet skulle give, lyder det i en fælles erklæring fra formand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen (R) og formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard (V).