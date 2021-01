Mindeord for Rolf Johnsrud

Vikinger er for mange af os kendt som barske og krigeriske mænd, der drog i viking for at vinde hæder og rane guld. Men de medbragte ikke kun våbenføre mænd på deres skibe. De medbragte også skjalden, for hvem skulle ellers fremføre beretningerne om sejre, hæder og ære. Skjalden var den, der dokumenterede vikingernes færd både ude og hjemme.