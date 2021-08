Mindeord: Vanskeligt at forestille sig foreningsliv uden Henrik

I Skibby Aktive blev Henrik medlem af bestyrelsen i 2018. Han har de sidste 3 år været formand for det udvalg der arbejder for at få et nyt kulturhus til Skibby. Byens Hus projektet har flere gange undervejs været tæt på at gå i stå. Hver gang gik Henrik foran med optimisme og vedholdenhed for at få fornyet interesse hos politikere og interessenter. Det er mit store håb, at vi en dag kan indvie Byens Hus i Skibby med mindet om Henriks store indsats for at gøre det til virkelighed.