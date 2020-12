Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Ingrid Dupont Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Ingrid Dupont

Frederikssund - 01. december 2020 kl. 13:38 Af Camilla Dupont, Formand Frederikssund Vikingespil Kontakt redaktionen

frederikssund En valkyrie er draget ud på sin sidste færd. Ingrid Dupont forlod os den 26. november efter kort tids sygdom. Ingrid blev 80 år og havde til det sidste en umættelig appetit på livet.

Vi siger farvel til mange ældre vikinger i disse år. Hvad har de så travlt for? Jeg tror, at jeg kender svaret nu. De skal mødes, de skal feste, og de skal mindes de mange vikingerejser, som de var på sammen. De efterlader sig et stort tomrum, men deres eftermæle lever videre i vores hjerter og i vores fortællinger.

Nu slutter Ingrid sig til højbordet i Valhal, og hvis højbordet i Valhal kun er tiltænkt mænd, der er faldet i kamp - så vil jeg bare sige - opgiv kampen mod denne valkyrie, for hun skal nok få en plads om bordet. En ung viking født ind i Vikingespillet skrev i går " Valhal vil nu tage imod en af de sejeste, kreativeste og mest viljestærke valkyrier, jeg nogen sinde har kendt. Tak for at have kendt dig hele mit liv Ingrid."

Ingrid var vikingen, der var med til at starte vikingemarkedet for 30 år siden. Vikingen, der var ved at føde på Falkoner teatrets scene i 1973. Vikingen, som var med i næsten 50 år, og vikingen, som gik hjem i pausen, hvis det regnede og var for koldt. Men det er også vikingen, som er min mor, og som ikke var til at slå ud.

Er det svært at skrive om sin egen mor? Nej, det svære er ikke at skrive en hel bog om 50 år blandt vikinger. Vikingespillet er traditioner, der går i arv, og hvad giver bedre mening end at være formand og skrive sin mors mindeord? Mit vikingeliv skyldes hendes passionerede engagement i Vikingespillet. Jeg voksede op med prioriteringen om, at Vikingespillet går forud for alt andet.

Vikingespillet er også traditioner, der brydes, og ingen som min mor kunne fortælle, at bestyrelsen ikke var rigtig kloge, når de tænkte nyt. Jeg måtte så sige, at hun lige skulle huske, at jeg sad i bestyrelsen. Svaret var gerne: "Jamen det ændrer da ikke på, at det er dumt". Tja, som man siger, er det altid godt at få belyst en sag fra mange sider!

Ingrid drog på mange rejser med Vikingespillet, og hun spillede flere roller på vikingescenen. Hun var sågar mavedanserinde et år, men det, hun særligt elskede, var at stå på scenen sammen med sine børnebørn og oldebarn. Udover teaterscenen var hendes store passion vikingemarkederne i både Danmark og i udlandet, og det var i den grad markedslivet, der gav livet kolorit lige til det sidste. Når et vikingemarked lukker om aftenen, så mødes markedsvikingerne, og så er det ikke kedeligt, og det var her, at Ingrid var i sit rette element.

Mor, jeg overtager din stafet nu, og jeg skal gøre mit til, at jeg en dag bliver at finde på Vikingepladsen i dit telt på din faste plads, hvor jeg vil sælge dine varer og bære din arv videre. Du vil være savnet blandt vikinger i alle aldre.

År og fred!

Bisættelsen er torsdag den 3. december kl. 13 i kapellet ved Frederikssund Sygehus. Den er kun for de nærmeste grundet corona.

Blomster bliver efterfølgende lagt ved Runestenen på Vikingepladsen.