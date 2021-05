Torvet 6 i Frederikssund har længe fungeret som erhvervsbygning. Nu vil ejerne gerne bygge lejligheder. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Midt på torvet: Her skal der være nye boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midt på torvet: Her skal der være nye boliger

Tre år efter Dansk Ejendomsinvest Aps opkøbte kontorbygningen i bymidten, ønsker de nu at bygge lejligheder i den

Frederikssund - 10. maj 2021 kl. 07:39 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En lejer, der er flyttet ud af erhvervslokalerne i bygningen, fik ejerne af den store røde bygning på Torvet 6 i Frederikssund, Dansk Ejendomsinvest Aps, til at nytænke ejendommens formål. De har nu ansøgt kommunen om en ny lokalplan, der giver mulighed for at omdanne kontorbygningen til lejligheder. Det fortæller medarbejder ved Dansk Ejendomsinvest Aps, Kesch Borch.

"Lige nu er stedet kun udlagt til offentligt erhverv, og det er det, vi ønsker ændret. Jeg tænker, det er lige til, for kommunen har da givet udtryk for, de gerne vil have flere boliger i bymidten, så det handler jo om at lave så meget af bygningen om til boliger, som vi nu kan."

Kan snart stå klar Selvom firmaet opkøbte grunden fra tidligere ejer for tre år siden, er ombygningen først kommet på tale for nyligt. Det skete i forbindelse med, en lejer fraflyttede erhvervsejendommen, fortæller Kesch Borch.

"Da lejeren flyttede ud, tænkte vi, at det var det oplagte tidspunkt til at lave boliger i bygningen i stedet. Det er jo en god og solid ejendom. Et rigtig godt byggeri med potentiale," lyder det fra Kesch Borch.

Han fortæller, at man allerede er i dialog med Frederikssund Kommune, og hvis alt går efter planen, vil der sandsynligvis være en godkendt lokalplan indenfor et halvt års tid. Derudover skønner han, at det vil tage fire til seks måneder at ombygge, førend der kan stå lejligheder klar til udlejning.

Ingen elevator Det første udkast til boliger i ejendommen, som Lokalavisen har fået aktindsigt i, viser en skitse med otte lejligheder fordelt over tre etager, foruden at bibeholde erhverhv i kælderen. Kesch Borch fortæller dog, at man nu arbejder ud fra et mål om at bygge fem lejligheder fordelt på stueetagen og første sal.

"Kommunen gav udtryk for, at ønsker vi at bygge lejligheder på anden sal, så kræver det installation af en elevator. En elevator er jo et millionprojekt, og når vi snakker så få lejligheder, har vi vurderet, at det giver bedre mening at beholde anden etage som erhverv," fortæller Kesch Borch om planerne for firmaets første bygning i Frederikssund.