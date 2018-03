Se billedserie Morten Madsen, direktør på Metalskolen. Foto: Kim Rasmussen

Metalskolen klar til 50 års jubilæum

Frederikssund - 10. marts 2018

Søndag den 11. marts er det præcis 50 år siden, at Dansk Metal for første gang tog Metalskolen i Jørlunde i brug. De første sten til skolen blev lagt i sommeren 1966, da man fra fagforbundets side ønskede at have sit eget sted, hvor man kunne uddanne tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Siden er et hobetal af metalarbejdere med tillidshverv blevet uddannet i alt fra forhandling, organisering på arbejdspladsen, konfliktløsning og kommunikation på Metalskolen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Den oprindelige tanke var, at Dansk Metal skulle have sit eget sted, hvor vi leverer uddannelser til vores medlemmer og tillidsfolk. Men det er også et sted, hvor medlemmer kan danne netværk ved møder og konferencer. Desuden gør vi meget ud af, at det også er et sted, som medlemmerne kan bruge i sommerferien, hvor vi laver »metalferie«, som minder om en højskole, hvor vi har en masse kulturelle arrangementer, siger direktør på Metalskolen Morten Madsen.

Når gæsterne i dag træder ind på skolen, får de hurtigt et indtryk af, at de befinder sig på et sted, som rummer en høj grad af historie.

På væggene hænger billeder som »En agitator« af Erik Henningsen, som viser arbejdernes store møder på Fælleden i København i slutningen af 1800-tallet.

Metalskolen har sit eget museum, som rum for rum skildrer metalarbejdernes historie og fagets udvikling, og som prikken over i'et rummer skolens kælder et autentisk rum med et historisk vingesus.

Her kan man nemlig træde ind i det, der tidligere var Dansk Metals hovedbestyrelseslokale i det gamle forbundshus på Frederiksberg.

