Mere præcise stormflodsvarsler fra DMI

- Det er afgørende, at vi kan forudsige de ødelæggende vandmassers ankomst med højest mulig præcision. Det giver beredskaberne bedre mulighed for at opstille watertubes og sandsække, ligesom vi kan varsle borgere, så de selv kan reagere. Derfor har vi lagt en del kræfter i at gøre vores stormflodsmodel mere præcis, så vi bedre kan forudse hvor og med hvilken hast, vandet bevæger sig mod land, siger Kristine Skovgaard Madsen, daglig leder for oceanografi og oversvømmelse ved DMI, som oplyser, at beredskaberne i de pågældende områder er blevet orienteret om den nye stormflodsmodel.

- De nye data giver et mere detaljeret billede af vandmasserne. Det svarer lidt til, at vi har skiftet et ældre fjernsyn ud med et nyt og topmoderne med langt flere pixels og 3D-effekt. Det vil kunne spare både tid og penge, fordi beredskabet kan møde vandet i tide. Et godt eksempel er Roskilde Fjord, hvor DMI's stormflodsmodel typisk forudsagde kulminationen af højvande fem-seks timer for tidligt, fordi vi manglede data. Det er nu løst, forklarer Kristine Skovgaard Madsen, som oplyser, at DMI får data om, hvordan vandet bevæger sig, fire gange dagligt fra en supercomputer på Island og dermed er i stand til at udsende prognoser ligesom for vejret.