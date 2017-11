Mere hærværk: valgplakat skæmmet af hagekors

For 14 dage siden var cirka 75 valgplakater udsat for hærværk i Skibby. Nu er den gal igen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er trist og synd for demokratiet. Hvis der er nogle, der er sure på mig, så håber jeg da, at de vil komme og sige det. Et hagekors er ikke noget, jeg kan forbinde med mig selv, så jeg føler mig ikke personligt forfulgt. Jeg tager det roligt, selv om jeg synes, det er noget svineri, og at det er primitivt, siger Kim Rockhill.