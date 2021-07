Se billedserie Der var glædestårer, da mor Nuray fik æren af at sætte studenterhuen på Mehmets hoved. Foto: BM

Mehmet bliver student i år: Nu sker der store ting

Efter tre gode gymnasieår på Frederikssund Gymnasium føler 19-årige Mehmet Kahraman, at han står ved en af livets store afkørsler. Han har store ting i vente, og han glæder sig

Frederikssund - 01. juli 2021

"Det bliver vemodigt at sige farvel, men nu er gymnasiet forbi, og vi bliver spredt for alle vinde. Folk søger ind mod byen og mod forskellige retninger, og det kan godt virke lidt angstprovokerende på en måde. For mig var gymnasiet det sikre valg. Nu står jeg ved en af livets store afkørsler, og så tænker man selvfølgelig på, om man tager den rigtige uddannelse, om et sabbatår er det rigtige, og om man kommer for tidligt eller for sent i gang med det næste kapitel," smiler Mehmet Kahraman.

Alt i alt, fastslår han, har han dog glædet sig mere, end han har følt et pres.

Mandag den 21. juni blev han som den første i sin klasse student, og hans mor stod klar til at give ham studenterhuen på, mens far, onkel og tante, kæresten Camille og flere af hans klassekammerater så til.

Det var en stor dag, og en dag, Mehmet har set frem mod med spænding i lang tid. Ligesom alle andre nyslåede studenter.

Men denne sommer bliver ikke kun mindeværdig, fordi han bliver student. Han flytter også hjemmefra og - vigtigst af alt - han gifter sig med sin kæreste gennem to år, Camille.

Lykkelig og vemodig Brylluppet kommer til at stå i juli på rådhuset i Frederikssund. Det skal fejres med parrets familier hjemme i svigerfamiliens have, og dagen efter rejser brudeparret til Barcelona. De overvejer at fortsætte til Paris, men det vil vise sig, hvordan de kommer videre. Hjemrejsen er ikke bestilt endnu.

"Jeg mødte Camille på gymnasiet, og så udviklede det sig. Vi er så unge endnu, og det er ikke typisk at blive gift i så ung en alder, men det føltes rigtigt. Det var noget, vi gerne ville. Vi flytter sammen og leder efter en lejlighed," siger han.

Han tror ikke, at det kom bag på hans forældre, at han fandt en dansk kæreste.

"Jeg tror, de kunne gætte det. Vi er muslimer, men jeg er ikke en konservativ type, og de har aldrig lagt pres på, at jeg skulle læse dit eller dat. Jeg har fået frie tøjler, og det er jeg virkelig glad for."

Han kan godt føle alvoren i at stå midt i et af livets store vendepunkter.

"Jeg har glædet mig til studenterhuen, og har tænkt på den her tid som befriende og lykkelig, men også lidt vemodig. Det er nu, livet begynder. Nu er det lidt alvor. Et af tilværelsens store skift. Men samtidig er jeg meget rolig," siger han.

Trivsel for elever Når Mehmet ser tilbage på sin skoletid, kalder han det en god tid med gode relationer. Han har været formand for elevrådet i de sidste to år, og også i folkeskolen sad han i elevrådet.

"Jeg har virkelig nydt min skoletid. Jeg har ikke, som mange andre jo desværre har - følte skolestress eller skoleangst. Jeg har trivedes som en fisk i vandet, og det er jeg glad for. Coronatiden og nedlukningen har selvfølgelig været lidt af en mood-killer, og det har betydet, at vi ikke har kunnet dyrke fællesskabet på samme måde, som man normalt kan i gymnasiet." siger han og fortæller, at klassen befandt sig på en studietur i Dublin, da Danmark lukkede ned.

Men de har ifølge Mehmet været godt til at holde snor i hinanden, selv om meget af det sidste år er foregået online. F.eks. holdt de den traditionelle gallafest i 3. g. privat.

Arbejdet i elevrådet handler for ham om trivsel.

"Mange tænker nok, at vi sidder i elevrådet og taler om ligegyldige ting som indkøb af gymnasiets borde og stole. Men det spændende er elevtrivsel og elev-lærer-relationen og hvad man kan gøre for at få de ting til at blive gode. Jeg synes, det er spændende at have indflydelse og at lære at samarbejde og brainstorme med andre. At få alle de gode ideer bragt på banen, det synes jeg er spændende," siger han og tilføjer.

"Det er vigtigt med et velfungerende elevråd, for lærerne kan ikke se alt, og eleverne har også behov for at få deres behov hørt og forstået."

Fodret med Willumsen Mehmet og hans kæreste - kommende kone - vil tage et sabbatår, hvor der både skal være plads til rejser og arbejde. Han planlægger at læse historie på universitetet næste år, men kunsthistorien trækker også.

"Når vi rejser til Barcelona og Paris er det for en stor del mit ønske at se de store museer. Jeg har tegnet og malet, siden jeg kan huske, og det har altid fanget mig, hvordan kunstneren ser verdenen og selv skaber sit univers," siger Mehmet.

Selv bruger han den tid, han kan finde, ude i sit lille atelier i forældrenes have.

"Når jeg maler, får jeg følelsen af ikke at have nogle bekymringer. Tankerne kan man lade stå uden for døren. Det er min store passion at male, og det er en drøm for mig måske at kunne leve af det," siger han.

Som født og opvokset i Frederikssund er Mehmet en meget stor fan af J. F. Willumsens kunst.

"Jeg er blevet fodret med Willumsen, siden jeg var lille, hvor vi kom på museet med børnehave og skole. Jeg har haft et godt forhold til ham altid, og da Arken viste en udstilling af hans og van Goghs værker, tænkte jeg, at Willumsen var lige så dygtig som van Gogh. Måske dygtigere. Jeg elsker ham!"

Sommerbesøg i Izmir

Mehmet er eneste barn af et tyrkisk ægtepar med rødder i en forstad til havnebyen Izmir i det vestlige Tyrkiet. Han taler sproget, og han har gennem hele sin barndom nydt at komme på sommerferie i sine forældres hjemby.

"Izmir ligger midt mellem Østen og Vesten og er derfor en blanding af de to. Man finder både mennesker, der er traditionelle og mere moderne, og jeg føler mig også selv som en blanding mellem to verdener, som jeg skal lære at leve i," fortæller han.

Han har en stor kærlighed til den tyrkiske kultur, som for ham bl.a. er præget af melankoli og sørgelige kærlighedshistorier, eller melodramaer, som han siger.

"Men jeg har måske også et romantiseret forhold til Tyrkiet, fordi jeg som regel er kommet der om sommeren og har nydt at slappe af ved Middelhavet sammen med familien."

Han har fundet en forfatter, der kan sætte ord på det Tyrkiet, som kan være svært at forklare.

"Jeg er ret stor fan af Orhan Pamuk og har næsten læst alle hans bøger. Han har modtaget Nobelprisen i litteratur og formår virkelig at beskrive det der sammenstød mellem det moderne og det traditionelle. Jeg fandt hans forfatterskab for et år siden, og da jeg havde læst én bog, blev jeg sådan "Hey, jeg bliver nødt til at læse hans andre bøger også,'" siger den nyslåede student.