Medie: Præst tilstår drab på hustru

Overfor Sn.dk har efterforskningsleder Jakob Grell afvist at kommentere, om der var tale om en egentlig tilståelse, da politiet blev ledt på sporet af dét, der ifølge sn.dk's oplysninger menes at være Maria From Jakobsens jordiske rester. En endelig retsteknisk analyse er dog endnu ikke afsluttet.

Savnet siden efteråret

43-årige Maria From Jacobsen blev meldt savnet af sin søster 27. oktober.

Dengang blev det oplyst, at hun dagen forinden havde forladt hjemmet i nedtrykt tilstand. Men dén oplysning dækkede altså angiveligt over, at ægtefællen, 44-årige Thomas Gotthard havde slået hende ihjel.

15. november anholdt Nordsjællands Politi for at have myrdet Maria From Jakobsen, hvis lig dog fortsat manglede.

Blandt andet søgehistorikken på hans computer belastede ham i en sådan grad, at han siden har siddet varetægtsfængslet.

Blandt andet skal han på internettet have søgt på ord som 'havdybde', 'forsvinden', 'selvmord' og 'olietønder'.

Han har ifølge politiet også været i besiddelse af store mængder af de stærkt ætsende midler kaustisk soda og saltsyre.