Historisk Forening for Skibby-egnen arrangerede torsdag en udflugt på Roskilde Fjord for 58 medlemmer med turistbåden »Hjortholm«. Foto: Niels Nielsen

Med båd mellem skarver og edderfugle

58 medlemmer af Historisk Forening for Skibby-egnen var torsdag på sejltur med den nye turistbåd »Hjortholm«, som sejler på Roskilde Fjord denne sommer i et samarbejde mellem VisitFjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land.

- På et par timer nåede vi med syv knob i timen fra Selsø Møllekrog, syd om Bredvig, Ægholm og Selsø Hage til Skovrenden mellem Østskoven og Eskilsø, fortæller Niels Nielsen, formand for Historisk Forening for Skibby-egnen, der var med på turen.