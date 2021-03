Maskerede mænd med koben flygtede i mørk BMW

To mænd iført hættetrøjer og med medbragt koben var formentlig ikke klar over, at der var installeret overvågningskamera ved en villa på Mølleengen i Slangerup. I så fald havde de næppe for åbent kamera forsøgt at bryde et badeværelsesvindue til villaen op.