To drenge kastede torsdag aften en sten mod en rude til American Pizza Cafe, og senere på aftenen blev der kastet sten mod et andet pizzaria også. Foto: Kenn Thomsen

Maskerede drenge kastede sten på pizzariarude

To sortklædte drenge med mørke tørklæder over munden kastede torsdag aften klokken 21.09 en sten mod en rude til American Pizza Cafe i Jernbanegade i Frederikssund.

Politiet efterlyser i den forbindelse vidner, der kan lede frem til de to drenge. Drengene beskrives som henholdsvis 16-18 år, 170-175 cm høj, kraftig af bygning. Han var iført sort tøj og sort tørklæde for munden. Den anden som en dreng på 16-18 år, 170 cm høj, almindelig af bygning. Han var iført sort tøj og havde også sort tørklæde over munden.