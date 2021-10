Se billedserie Marianne Porsborg startede sin butik hjemme hos sig selv i Jægerspris, og var oprindelig tænkt som en webshop, mens hun videreuddannede sig på universitetet. Foto: Birgitte Masson

Marianne takkede ja til hjælp: 'Et super fedt tilbud'

Frederikssund - 07. oktober 2021 kl. 11:14 Kontakt redaktionen

Marianne Porsborg er indehaver af Doggerland Design, med butik Garnhytten i Jernbanegade 21 og webshoppen garnkits.dk. Hun er blandt de erhvervsdrivende i Frederikssunds detailhandel, som har takket ja til tilbuddet om hjælp i form af rådgivning og workshop hos Erhvervshus Hovedstaden.

"Jeg synes, det er et super fedt tilbud," siger Marianne Porsborg og uddyber;

"Når man er alene i en butik, så er der rigtig mange opgaver, og man har mange kasketter på."

Hun fortæller, at det samtidig har været en meget turbulent tid med nedlukningen.

"Jeg havde voldsomt travlt før Corona nedlukningen i vinter, så mange ting kom til at hænge i bremsen. Ting, jeg ikke kunne nå, selvom jeg arbejdede 60 timer om ugen. Særligt webshoppen, der skulle opdateres, hang virkelig. Det gør dem stadig. Og de sociale medier som Instagram og Facebook er jeg ikke så god til. Det kunne jeg godt tænke mig hjælp til. Men konsulenterne fra Erhvervshus Hovedstaden virkede til at være skarpe på SoMe, som er nummer to hængeparti efter webshoppen."

Marianne Porsborg fortæller, at planen er, at hun med hjælp fra Erhvervshus Hovedstaden skal få systematiseret hængepartierne, og få lagt en plan.

"Det kommer til at betyde, at jeg må holde en lukkedag, når jeg skal på workshop," fortæller Marianne Porsborg. En af hendes forventninger til workshoppen er, at hun håber, at kunne sparre med de andre deltagere.

"Jeg går i min egen lille boble til hverdag, for selvom jeg har mine kunder, så er man meget alene om alting."

Store forventninger Forud for workshoppen, skal Marianne Porsborg udarbejde en handlingsplan for, hvilke mål hun har sat sig. Undervejs vil hun løbende få sparring og konsulentbistand. Så hun har store forventninger til forløbet med Erhvervshus Hovedstaden;

"Pakkeløsningen, med en handlingsplan og opfølgning, tiltalte mig. Jeg har før taget kurser i blandt andet SoMe, men det var online, med en masse info på kort tid. Det er altid endt op i, at jeg kunne bruge et lille bitte hjørne midt i en travl hverdag med dertilhørende dårlig samvittighed. Denne gang håber jeg, at jeg bliver holdt til ilden," siger Porsborg og tilføjer;

"Jeg synes konsulenterne var meget professionelle, og det virker til, at de har indsigt i, hvad det vil sige, at have en travl hverdag. Vi var helt i øjenhøjde."

Marianne Porsborg er 52 år og fra Jægerspris. For tre år siden flyttede hun sin forretning til Frederikssund, et skifte, hun ikke har fortrudt.

"Jeg startede hjemme hos mig selv i Jægerspris. Oprindelig var tanken, at jeg bare ville have en webshop, mens jeg læste videre på universitetet, men så udviklede det sig, og springet til Frederikssund var det helt rigtige," siger hun og holder en kort pause;

"Nedlukningen gjorde ondt. Men fra august gik det fremad, og nu har jeg hamrende travlt igen. Det er fantastisk."