Se billedserie Nordsjællands Politi søger torsdag fortsat med hunde efter spor fra den formodede dræbte Maria From Jakobsen ved Møllekrogen, der forbinder Selsø Sø med Roskilde Fjord nær Skibby. Foto: Presse-fotos.dk

Maria-sag: Drabs-mistænkt forbliver fængslet

Frederikssund - 03. december 2020 kl. 17:14 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Østre Landsret har stadfæstet byrettens fængsling af en 44-årig mand, der er sigtet for drab på Maria From Jakobsen i frederikssund.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, der leder Nordsjællands Politis efterforskning i sagen, hvor en mand blev fængslet den 16. november, mistænkt for drab på den 43-årige psykolog og mor til to.

Retten i Hillerød besluttede i mandags at forlænge varetægtsfængslingen af den 44-årige med 14 dage, ligesom et navneforbud, der betyder, at hans identitet ikke må offentliggøres, blev opretholdt.

Fængslingen blev kæret af mandens forsvarer. Men nu har landsretten altså afgjort, at den 44-årige ikke skal sættes på fri fod, og der er et nyt retsmøde i sagen mandag den 14. december.

Nordsjællands Politi søgte torsdag atter med hunde og dykkere efter Maria From Jakobsen ved Møllekrogen nær Skibby, hvor Selsø Sø munder ud i Roskilde Fjord.

- Vi fortsætter eftersøgningen, blandt andet på baggrund af de mange tip, vi har fået og får fra borgerne, som vi vender tilbage til, fordi de har set det ene og andet. Vi leder fortsat efter Maria, og vi håber, at vi snart får det gennembrud i sagen, der skal til, fortæller vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

Han oplyser, at efterforskningen kører i to spor: Det vigtigste for politiet er at finde Maria From Jakobsen. Men sideløbende efterforsker politifolkene også forskellige forhold vedrørende den sigtede i sagen.

Maria From Jakobsen blev tilsyneladende sidst set den 26. oktober. Tre dage senere gik politiet ud med en efterlysning af hende, der blev beskrevet som bortgået i nedtrykt sindstilstand. Det fremgik, at hun havde forladt hjemmet i Frederikssund og taget en mindre taske med lidt tøj samt nogle kontanter med sig, men efterladt sin telefon, computer og betalingskort. Samtidig efterlyste politiet hendes bil, der kort efter blev fundet af en hundelufter på Rødkildevej i Bellahøj i København.

Politiet bad i flere omgange borgerne om at hjælpe med oplysninger, der kunne føre til, at Maria blev fundet. Men den 15. november ændrede forsvindingssagen karakter, da politiet anholdt den 44-årige, mistænkt for drab. Retten fængslede ham den følgende dag.