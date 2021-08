Se billedserie I månedsvis var Thomas Gotthard tavs. Derfor valgte Nordsjællands Politi at bede om, at navneforbuddet blev hævet, så man kunne efterlyse personer, der kunne have set ham i dagene omkring gerningstidspunktet. Foto: Nordsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Maria forsvandt sporløst: Tilstår Thomas tirsdag? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maria forsvandt sporløst: Tilstår Thomas tirsdag?

Efter mere end et halvt års tavshed valgte Thoms Gotthard at tilstå, at han var skyld i Maria From Jakobsens død. Og til slut ledte han dem til hendes jordiske rester. I dag ventes han at tilstå ugerningen ved Retten i Hillerød

Frederikssund - 03. august 2021 kl. 05:56 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Kun én person ved, hvad der egentlig skete, da Maria From Jakobsen mandag 26. oktober havde kørt sine børn i skole.

Læs også: Usikkerhed om præsts tilståelse i drabssag

Men imellem klokken 08:24 og 09:45 mistede hun livet på en måde, som hendes ægtefælle, præsten Thomas Gotthard, nu skal stå til regnskab for.

Enten - som planlagt - i en tilståelsessag tirsdag. Eller som en langstrakt nævningesag i løbet af efteråret.

Alt afhængigt af, hvad han tirsdag formiddag fortæller en dommer i et såkaldt indenretligt forhør - og hvilke beviser og indicier, anklagemyndigheden er i besiddelse af.

Senere tirsdag er der således berammet en tilståelsessag ved Retten i Hillerød, hvor sagen kan afvikles i løbet af et par timer, såfremt der er ovensstemmelse mellem den ventede tilståelse og politiets materiale.

For selv om Thomas Gotthard ifølge Lokalavisens oplysninger har tilstået at have forvoldt hustruens død, har der været en mur af tavshed, når det kommer til detaljerne i tilståelsen; Om han har tilstået drab, vold med døden til følge eller uagtsomt manddrab står således hen i det uvisse.

Men juridisk er der en verden til forskel på, om han har handlet overlagt eller ved et uheld har slået hustruen ihjel og derpå i panik skaffet hende af vejen.

Og her kan det få betydning for troværdigheden af tilståelsen, om de efterhånden famøse søgninger på, hvordan man skaffer et lig af vejen og en stor mængde indkøbte kemikalier er foretaget forud for dén dag, hvor hun døde og derpå blev meldt savnet.

Ikke af ægtefællen. Men af søsteren, der undrede sig over, at hun ikke kunne komme i kontakt med Maria From Jakobsen.

Med anmeldelsen begyndte én af de senere års mest omtalte drabssager.

En omtale, der både har været båret frem af de store mysterier i sagen - og Thomas Gotthards job som præst.

Opsigtsvækkende sag 29. oktober udsendte Nordsjællands Politi i første omgang en efterlysning af hende .

Af den fremgik, at hun havde forladt hjemmet "i nedtrykt tilstand mandag den 26. oktober. Hun har taget en mindre taske med lidt tøj samt nogle kontanter med sig, men har efterladt sin telefon, computer og betalingskort i hjemmet."

Samme dag blev bilen fundet på Rødkildevej ved Bellahøj i København.

Derpå var der på de ydre linier tavshed.

Men på de indre linier var politiet i gang med at igangsætte en egentlig efterforskning.

17. november blev Thomas Gotthard anholdt på sin bopæl og sigtet for drabet på hustruen.

Og i retsbogen fra det efterfølgende Grundlovsforhør kunne man se, at Thomas Gotthard havde haft, hvad man vel godt kunne kalde en mistænkelig adfærd på nettet og gjort mistænkelige indkøb.

Således havde han på nettet søgt på ord med relation til havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler - ligesom politiet fandt ætsende kemikalier i ikke ubetydelige mængder.

Og så havde han flere gange været i området, hvor hendes bil blev fundet.

Herfra voksede politiindsatsen fra stor til enorm.

Utallige timers overvågningsmateriale fra alle tænkelige steder er undersøgt.

Skove er gennemtrevlet meter for meter af landets bedste politihunde.

Dykkere har undersøgt fjord, søer og vandhuller.

Genbrugsstationer har haft besøg.

Sågar krematorier har været inddraget i forsøget på at finde frem til, dels de jordiske rester men også af eventuelle spor, der kunne forvandle indicier til, hvad der kan tegnes som en beviskæde i sagen, hvor han var sigtet for på et ukendt tidspunkt, på ukendt vis og på ukendt måde at have dræbt hustruen.

Tilståelse Til trods for, at de egentlige tekniske beviser manglede, og til trods for, at Thomas Gotthard afviste at udtale sig til politiet, blev rækken af indicier større og større. Og den mistænkelige adfærd mere og mere uforklarlig.

Som for eksempel, når der dukkede overvågningsbilleder op fra genbrugspladsen i Frederikssund, hvor han skilte sig af med en fodertønde.

Og i foråret var bevismaterialet så tungt, at anklagemyndigheden valgte at rejse tiltale for drabet. Samtidig valgte Thomas Gotthard at acceptere den fortsatte varetægtsfængsling.

Sagen, der oprindeligt blev berammet til 16 retsdage i efteråret, tog imidlertid en uventet drejning, da Nordsjællands Politi 4. juni udsendte en pressemeddelelse med følgende ordlyd:

"Nordsjællands Politi foretog i går aftes og i nat en række tekniske undersøgelser i Sundbylilleområdet. Her er der gjort nogle fund med relation til sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen.

Det er den tiltalte, som har henledt Nordsjællands Politis opmærksomhed på det specifikke område, hvor undersøgelserne blev foretaget.

Fundene skal nu undersøges nærmere, og Nordsjællands Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer om disse eller sagen i øvrigt."

Ifølge Lokalavisens oplysninger dækkede formuleringen over, at Thomas Gotthard havde erkendt at være skyld i hustruens død, og samtidig havde vist politiet til dén grund, hvor han havde skilt sig af med hendes jordiske rester, inden han blev anholdt. Efterfølgende bekræftede en DNA-analyse, at knogleresterne var Maria From Jakobsens.

Omfanget af tilståelsen har det dog været umuligt at få et indblik i.

Fakta om straffeframmen: Hvis Thomas Gotthard dømmes for drab, er strafferammen for overtrædelse af straffelovens §237 fra fængsel i fem år til livstid.

Hvis han dømmes for vold med døden til følge efter §246, er strafferammen op til ti års fængel, mens den for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder er op til otte års fængsel.

Hvad der i straffeloven betegnes som usømmelig omgang med lig, kan straffes med et halvt års fængsel.

relaterede artikler

Ekstraordinært retsmøde i sag mod drabstiltalt præst 24. juni 2021 kl. 11:48

Politi bekræfter: Jordiske rester er Maria 18. juni 2021 kl. 13:27