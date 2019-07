Marbækvej vil blive spærret på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til indkørslen til Marblkvej 49 ved flyvepladsen i det meste af juli måned. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Marbækvej spærres i sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marbækvej spærres i sommer

Frederikssund - 02. juli 2019 kl. 05:30 Af Ea Schausen og Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med fjordforbindelsen er i sin sidste fase, og det indebærer en forlængelse af Marbækvej. For at skabe arbejdsro og sikre forsvarlige arbejdsvilkår for entreprenøren har Frederikssund Kommune besluttet at lukke vejen på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til indkørslen til Marbækvej nummer 49, altså ved flyvepladsen, fra mandag den 1. juli klokken 7 til fredag den 26. juli klokken 15, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Selvfølgelig betyder det noget for de beboere, der plejer at benytte Marbækvej. Men det er farligt at passere de store maskiner, og for at skabe arbejdsro er de nødt til at gøre det her, siger Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg, der er glad for, at arbejdet ligger i en måned, hvor mange holder ferie.

Der vil i perioden blive etableret omkørsel via den kommende fjordforbindelse fra Frederikssundsvej på de to sydligste motortrafikvejspor, så beboere på Marbækvej syd for Fjordforbindelsen, Marbækvej 49A, 49B og 49 nord for Fjordforbindelsen, Skallekrogen, Kølholmvej og Torøgelgårdsvej kan komme ind og ud den vej, ligesom der etableres omkørsel via Gyldenstens Vænge for ejendomme på Sanddalsvej.

Kommer man kørende fra Ølstykkesiden mod Marbækvej, skal man vende i rundkørslen ved Strandvangen/Frederikssundsvej/Haldor Topsøe Park. Og kommer man kørende mod Frederikssundsiden fra Marbækvej, skal man vende på St. Rørbækvej.

Cyklister vil fortsat kunne køre på strækningen og via arbejdstraceet, og beboerkørsel vil fortsat være tilladt.