Fjordlandsskolen mangler penge, og bestyrelsen kan ikke se, hvordan skolen skal være i stand til at leve op til sine forpligtelser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mangel på elever truer skole

Frederikssund - 14. marts 2018 kl. 05:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi retter hermed henvendelse til jer som forvaltning, i det vi efter en gennemgang af skolens budget for 2018 har måtte konstatere, at det IKKE er muligt at drive Fjordlandsskolen således, at denne opfylder folkeskolelovens bestemmelser, under de givne budgetforudsætninger og den vedtagene tildelingsmodel.

Sådan lyder et opråb fra bestyrelsen på Fjordlandsskolen til Frederikssund Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Som følge af denne henvendelse mødes Uddannelsesudvalget onsdag morgen for at drøfte de økonomiske problemer på skolen, som har afdelinger i Skibby, Dalby og Skuldelev.

Den økonomiske kattepine, som ikke blot gør sig gældende i 2018 men også årene frem, skal ses i lyset af kommunens tildelingsmodel, som tildeler hver skole økonomi ud fra skolens elevtal. Modellen har som præmis, at en skoleklasse skal have 22,3 elever for at have råd til at have en lærer til at undervise.

Men med det nuværende elevtal på Fjordlandsskolen står det klart, at 23 ud af 27 klasser på skolens tre afdelinger ikke er rentable.

- Når der er færre elever, er der færre penge, men man skal leve op til det samme, og det er det, der rammer skolen nu. Det er det, vi skal drøfte, hvordan vi løser, siger formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).

Forvaltningen har skitseret en række muligheder for at ændre tingenes tilstand, blandt andet at reducere antallet af matrikler på skolen. Det estimeres, at en lukning af afdelingen i Skuldelev vil frigive ni millioner kroner på skolens budget.

- Men vi vil ikke lukke afdelingen. I stedet skal vi for eksempel drøfte, om vi skal lave en ny tildelingsmodel. I dette tilfælde ser vi, hvordan den nuværende model er udfordret af den demografisk udvikling, siger Morten Skovgaard.

- Men vælger vi en ny model, skal vi også overveje, hvilke konsekvenser det får for de andre skoler i kommunen, tilføjer han.

Heller ikke næstformand i Uddannelsesudvalget, Kenneth Jensen (S), er stemt for en lukning.

- I stedet kan det være, at vi skal se på, om vi skal tildele skolerne penge ud fra andre kriterier, for eksempel antal klasser i stedet for elever, siger han.