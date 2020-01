Mand ville stjæle bus fra Bymidten

En 41-årig mand er ved Retten i Hillerød fundet skyldig i blandt andet at have forsøgt at køre en Movia-bus uberettiget, mens han var påvirket af alkohol og ikke havde et kørekort. Det fremgår af domsbogen ved Retten i Hillerød, hvor der også nævnes, at manden derudover var tiltalt for to forbrydelser mod asylcenteret på Nordhøj 2 i Skibby, at have medbragt en kniv med et 10,5 centimeter langt knivblad på politistationen i Frederikssund uden god grund i sommeren 2019 og at have forsøgt at sælge 9,9 gram hash og 224,5 gram skunk i marts 2019.

