Mand sigtet for spirituskørsel

En 28-årig mand fra Skibby blev klokken 20.10 standset af en patrulje på Frederikssundsvej i krydset ved Græse Mølle. Her viste et alkometer, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.