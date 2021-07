Mand i problemer mistænkt for at være svindler

En politipatrulje konstaterede onsdag aften, at det var et legalt forhold, da en 20-årig mand gik rundt og bankede på døre i Frederikssund for at få hjælp, fordi hans bil var løbet tør for benzin, og hans telefon var løbet tør for strøm. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Frederikssund - 01. juli 2021 kl. 17:32 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

En 20-årig mand var tredobbel uheldig onsdag aften i Frederikssund.

Ikke nok med, at hans bil var løbet tør for benzin, og hans mobiltelefon var løbet tør for strøm. Men han blev også mistænkt for at være en svindler, da han forsøgte at få hjælp.

Klokken 20.37 fik politiet en anmeldelse om, at en mand flere steder i et område ved Lundevej midt i Frederikssund havde banket på døren og forklaret, at han var løbet tør for benzin og gerne ville låne en telefon, oplyser politiet i en uddrag af døgnrapporten.

Flere beboere fandt det mistænkeligt, og en politipatrulje kørte dertil for at undersøge forholdet nærmere.

Ved ankomst til stedet traf patruljen den 20-årige, som er fra Mørkøv, og politiet kunne konkludere, at der var tale om et legalt forhold, og at han var løbet tør for både benzin og strøm. Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt den 20-årige fik hjælp.

- Der skal dog lyde ros til borgerne for at være opmærksomme og anmelde hændelsen, så den kunne undersøges nærmere. Oplever man som borger noget, man finder mistænkeligt, kan politiet kontaktes på telefon 114, skriver politiet i en opfordring til borgerne.