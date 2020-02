Nordsjællands Politi har løsladt en 47-årig mand fra Jægerspris, der er sigtet for forsøg på manddrab ved at tage kvælertab på en anden mand i en kældergang på Møllehegnet i Jægerspris. Foto: Kenn Thomsen

Mand er løsladt i sag om drabsforsøg

En 47-årig mand fra Jægerspris er blevet sat på fri fod efter 12 dages varetægtsfængling i en sag, hvor han er sigtet af politiet for at have forsøgt at dræbe en anden mand ved at tage kvælertag på ham den 23. januar i år klokken 10.30 i en kældergang på Møllehegnet i Jægerspris, ligesom han skulle have råbt »jeg slår dig ihjel« eller lignende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her