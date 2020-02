Mand dømt for voldtægtsforsøg

Herefter var der helt forskellige udlægninger af forløbet. Pigen havde fortalt, at manden tilbød hende 5.000 kroner for sex, hvilket hun afslog, og at han herefter forsøgte at tiltvinge sig sex ved at tage halsgreb på hende og forsøge at trække hende ind i en busk, men at det lykkedes hende at vriste sig fri og løbe ind i kiosken på tankstationen for at få hjælp.