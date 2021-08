Det var til min kræftsyge far, fortalte en 47-årig mand fra Skibby, der for nylig fik 60 dages betinget fængsel for at dyrke skunk planter i sit skur. Foto: Hans Jørgen Johansen

Mand dømt for skunkplanter i skuret: Det var til min kræftramte far

Frederikssund - 02. august 2021 kl. 05:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

I al hemmelighed dyrkede en nu 47-årig mand cannabisplanter i sit skur i et villakvarter i Skibby med henblik på at give marihuanaen videre til sin far, der har kræft.

Det fortalte han for nylig i Retten i Hillerød, hvor han blev idømt 60 dages fængsel for at overtræde loven om euforiserende stoffer, fremgår det i et udskrift af dombogen.

Den kræftsyge far nåede aldrig at få den medicinske skunk, der skulle lindre hans smerter.

For den 3. marts 2018 dukkede politiet op på adressen, hvor sønnen bor sammen med sin kone. I et skur fandt ordensmagten tre marihuanaplanter, som manden havde tørret med henblik på at overdrage dem til faderen.

Konfiskeret marihuana I retten erkendte den 47-årige sig skyldig uden forbehold i at have forbrudt sig imod loven. Han havde heller ikke bemærkninger til anklagemyndighedens krav om konfiskation af 2237,9 gram marihuana, der blev fundet hos ham.

Af sagen fremgik det, at manden tidligere har siddet fængslet i 18 dage i et andet nordisk land for at overtræde narkotikabestemmelserne, og de 60 dages fængsel blev fastsat som en tillægsstraf til den tidligere dom.

Den 47-årige slipper dog for at afsone straffen, hvis han holder sig fra at begå noget lignende strafbart i en prøveperiode på et år. Han skal desuden betale sagens omkostninger.

Tre år om at behandle sag I retten forklarede manden om sine personlige forhold, at han ikke er i stand til at udføre samfundstjeneste på grund af sine helbredsmæssige forhold, men at han iøvrigt er indstillet på at samarbejde med Kriminalforsorgen, som også vurderede, at han ikke ville kunne udføre samfundstjeneste.

Ved strafudmålingen lagde retten i øvrigt vægt på som en formildende omstændighed, at det har taget over tre år at behandle sagen, og at det i det væsentligste ikke skyldtes tiltaltes forhold.