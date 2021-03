En ung mand mente der blev grinet af ham, da han faldt på sit løbehjul. Det fik ham til at trække en kniv. Arkivfoto

Man skal ikke grine af folk som falder på et løbehjul...

En ung mand faldt mandag på sit løbehjul. Styrtet skete på Jernbanegade i Frederikssund.

Den uheldige løbehjulsudøver røg ikke bare en tur i asfalten, han blev også rimelig ophidset, fordi han følte, at et par iagttagere af hans styrt lidt for højlydt trak på smilebåndet.

- Han blev ophidset og trak en kniv, som han truede med. Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Efterfølgende forlod mand og løbehjul stedet.

Politiet modtog anmeldelsen om truslerne klokken 15.23 og sendte adskillige patruljer afsted.

- Vi havde 4-5 patruljevogne og hundepatrulje i området, men det lykkedes ikke at finde den knivtruende mand, oplyser vagtchefen.

Politiet beskriver den eftersøgte som cirka 20, omkring 185 centimeter høj og spinkel af bygning. Han var iført sort tøj og tale dansk med accent.