Fra venstre: Emilie, Lærke, Johanne og Sandra og bagerst deres lære Louise. De fire handelsgymnasielever har lavet landets bedste kampagne til at fange unge med psykiske udfordringer. Foto: Allan Nørregaard

Man er ikke skør selvom man har ondt i psyken

Frederikssund - 16. maj 2020 kl. 05:43 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som handelsgymnasieelever kunne Emilie, Lærke, Johanne og Sandra have fået til opgave at beskrive, hvordan man bedst får en forretning ud af at eksportere småkager til Tyskland.

Men de og deres klasse 3C på handelsgymnasiet U/Nord på Heimdalsvej i Frederikssund fik en anderledes markedsføringsopgave. Nemlig at udarbejde en kampagne med det formål at hjælpe unge med at få talt med deres forældre om psykiske problemer. Det fortæller de til Frederiksborg Amts Avis, og historien har en krølle.

Det særegne er, at opgaven også var en del af en konkurrence, udskrevet af "En af os", en landsdækkende sundhedsindsats, der har til formål at afstigmatisere unge med psykiske lidelser. Og Emilie Cordua, Lærke Bendix, Johanne Juhl og Sandra Sødring ser glade ud.

De har nemlig fået sig en overraskelse. Da deres lærer i faget afsætning Louise Mikkelsen mødte dem i klassen efter adskillige ugers coronaskolelukning, havde hun en nyhed med.

»Der er en gruppe i klassen, der har klaret kampagneopgaven så godt, at den er udtaget som en af de tre bedste af sin slags på landsplan«, sagde hun og fik på et splitsekund klassens opmærksomhed.

»Faktisk er den ikke kun udtaget som en af de tre bedste«. »En af os« har kåret den som landets bedste opgave«, fortsatte hun.

Så fortalte hun, at det var Emilie, Lærke, Johanne og Sandras gruppe, der havde vundet den landsdækkende konkurrence, hvor præmien er et gavekort på 1000 kroner til deling de fire imellem samt biografbilletter til hele klassen.

- Vi blev meget overraskede, fortæller Lærke Bendix og siger:

- Det var en landsdækkende konkurrence, og vi havde ikke tænkt tanken, at vi kunne vinde. Vi lavede bare opgaven, og vi gjorde det lige inde, skolen blev coronalukket. Derfor havde vi næsten også glemt alt om den.

Johanne Juhl medgiver, at sejren kom som en overraskelse, og at det var svært at få armene ned den dag, deres lærer overbragte dem den glædelige nyhed.

- Så mangler vi bare, at biograferne åbner, så vi kan komme i biografen med klassen for de billetter, vi har vundet, siger hun.

Et skjult problem Deres kampagne rettet sig mod drenge med en spiseforstyrrelse, og Emilie, Lærke, Sandra og Sandra fortæller hvorfor:

- Man har hørt om piger med spiseforstyrrelser. Man har også hørt om unge med stress, angst og depression. Men drenge med en spiseforstyrrelse taler man så lidt om, at det må være ekstra svært for de drenge at søge hjælp, forklarer Emilie Cordua.

Emilie, Lærke, Johanne og Sandra er noget så uvant som unge kvinder, der går til boksning. Eller rettere Emilie, Lærke og Sandra går til boksning. Johanne gik kortvarigt til boksning og sprang fra. Men boksetræningen i bokseklubben Triple F i Jægerspris blev de unge kvinders indfaldsvinkel til den kampagne, de udarbejdede for at fange unge mænd med spiseforstyrrelser.

»Går du også og kæmper?«, lyder et spørgsmål illustreret flot med røde boksehandsker og en uddybende tekst på en af de kampagneannoncer, de har udarbejdet.

- Lige til at bringe på Instagram, Facebook og som Snap. Det er her, at unge fanges, forklarer de.

Ifølge Emilie, Lærke, Johanne og Sandra har drenge ikke nødvendigvis samme type spiseforstyrrelse, som mange piger har.

- Drenge har sjældnere anoreksi. For drenge handler det ofte om, at de ikke føler, at deres krop er muskuløs nok. De træner, de tæller kalorier, og de går meget op i, hvad de spiser, og hvordan de ser ud. Det kan blive til en spiseforstyrrelse.

Mange sårbare unge Pigerne på U/Nord fortæller, at de igennem deres skoletid er stødt på mange unge, der har sloges med angst, stress, depression, spiseforstyrrelser, misbrug eller andet.

- Der er rigtig mange unge, der slås med et eller andet, konstaterer Sandra Sødring.

Hun og de tre andre piger fastslår dog også, at det er vigtigt ikke at stigmatisere unge med psykiske vanskeligheder.

- Vi har alle sammen spekulationer og vores at slås med. Man skal kunne tale om det, uden at man straks bliver stemplet og får en diagnose, siger Johanne Juhl.

Mærkelig eksamen Emilie, Lærke, Johanne og Sandra bliver studenter til sommer. Som følge af skolens coronalukning skal de kun op til to skriftlige og en mundtlig eksamen. Derudover er det årskaraktererne, der tæller.

- Det er gået fint med hjemmeundervisningen, og det er også ok, at årskaraktererne ender på eksamensbeviset. Men det er en meget mærkelig afslutning på vores tre gymnasieår. Det er som om, at det render ud. Det er et antiklimaks, er de enige om.

Hvad så efter sommerferien? Alle fire satser på minimum, formentlig to sabbatår.