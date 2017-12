Se billedserie 44-årige Malene fik i 2015 en blodprop, der gjorde hende lam i venstre side af kroppen, men med god genoptræning og en masse hjælp er hun i dag tilbage i flexjob som frisør hos Hair de Lux i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Malene kæmpede sig tilbage efter blodprop

Frederikssund - 09. december 2017 kl. 07:22 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21. februar 2015 ændrede Malene Jensens liv sig på et splitsekund. Et hyggeligt weekendophold med frisørkollegerne i Marielyst tog en skæbnesvanger drejning, da Malene pludselig blev ramt af to blodpropper i baghovedet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da hun vågnede efter operationen, var hun lam i hele venstre side.

Det er snart tre år siden nu, og i dag er Malene Jensen tilbage på arbejdsmarkedet i flexjob. Men vejen har været lang og hård.

- Det er fuldstændig uvirkeligt. Det har været skrækkeligt. Livet gik på skinner, og så sker det her, hvor alt bliver revet fra hinanden, fortæller Malene Jensen.

Efter operationen var hun igennem et langt genoptræningsforløb, og efter fem måneder var Malene Jensen ikke længere lam i venstre side. I februar 2016 flyttede hun hjem efter at have været indlagt i ét år, og i september 2016 startede hun i praktik i frisørsalonen Hair de Lux i Frederikssund, der nu er blevet til et flexjob.

Jobbet blev hun tilbudt af sin tidligere kollega Katrine Egegaard, der ejer salonen i Frederikssund, og for Malene er det det bedste, der kunne være sket.

- Det er det helt rigtige, der er sket. Jeg er startet på et nyt kapitel i en ny by, siger 44-årige Malene Jensen, der selv bor i Kregme med sin mand og to børn.

I dag går det fremad, men de sidste tre år har været en kamp om at få livet tilbage, og hvordan det er lykkedes, har Malene Jensen et klart svar på.

- Jeg har været helt utrolig stædig og fået meget hjælp af kommunen, hospitaler, familie og ikke mindst Katrine, siger hun.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 9. december.